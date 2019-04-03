Варроатоз погубил пчёл на пасеке в Тверской области и угрожает другим пчельникам

СЕГОДНЯ 21:44 2019-04-03T21:44:44+03:00

На ранней стадии болезнь практически никак не проявляет себя Фото: Евгения ГУСЕВА

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Специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории на пасеке в Калининском районе Тверской области обнаружены возбудители опасного заболевания - варроатоза, об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской области.

Варроатоз пчел — тяжело протекающее заболевание пчёл на стадии личинки, куколки и имаго, вызываемое клещом Varroa jacobsoni. Болезнь представляет актуальную проблему пчеловодства и отнесена к списку «Б» карантинных болезней, причём опасность заражения касается всех пасек, находящихся в радиусе 15 километров.

На ранней стадии болезнь практически никак не проявляет себя, благодаря чему болезнь может быстро распространиться из-за действий не подозревающего о ней пчеловода.

В настоящее время существуют разные методы лечения варроатоза пчёл. Пасечники же обязаны после зимовья обращаться в государственную ветслужбу для поверки пчёл на наличие заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU