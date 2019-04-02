На ретро-паровозе по Тверской области проехало почти четыре тысячи пассажиров

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-02T16:40:10+03:00

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В сентябре 2019 года в Тверской области был запущен первый в России пригородный ретро-поезд на паровой тяге, курсирующий по маршруту Бологое – Осташков – Бологое. С того момента его пассажирами стали почти четыре тысячи человек.

Ретро-поезд проезжает по историко-заповедной зоне Октябрьской железной дороги. Линию строили в 1902-1906 годах за счет французского финансирования как часть магистрали Бологое – Седлец (Польша). Железная дорога строилась по очень высоким для своего времени техническим стандартам, а все близлежащие постройки были выполнены в едином архитектурном стиле.

На участке линии Бологое – Великие Луки с ветвью Соблаго – Торжок насчитывается около 200 исторических объектов, многие из которых взяты под охрану государством как объекты культурного наследия. На некоторых станциях даже сохранились целые архитектурные ансамбли. Например, ретро-поезд делает остановку на станции Куженкино. Там открыт музей с уникальным комплексом начала XX века: зданием вокзала, водонапорной башней, керосиновым погребом, демонстрационным стрелочным переводом, гидроколонкой для заправки паровоза. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU