По Тверской области поезда водит паровоз

СЕГОДНЯ 07:35 2018-09-30T08:28:36+03:00

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Ранним утром Бологое встретило лютым холодом и абсолютным безвременьем. Если бы не переход, или как его тут называют туннель, представляющий из себя громоздкий многочисленный лабиринт через рельсы, и не поймёшь, в каком веке очутился. В реалии возвращают прохожие.

- Заблудились? Пойдёмте со мной. Вы не стесняйтесь спрашивать, у нас тут все люди добрые... – улыбается очаровательная дама. Вместе с ней дохожу до вокзала, а там.. там уже аншлаг.

- Я бы хотел билет на знаменитый паровоз до Осташкова взять. Паспорт не надо? Как хорошо. Сколько с меня? О, еще лучше! – отходит от кассы довольный мужчина с колоритными пушистыми усами.

Услышав заветное «паровоз» к окну кассы подхожу и я.

- Много билетов берут? - спрашиваю у задумчивой романтичной дамы.

- Да, берут, - охотно отвечает она и вдруг, словно только меня и ждала в этот ранний час, откровенничает. - Вы не представляете, как бы я хотела прокатиться на нем. Говорят, там так интересно будет. Кра-сиии-во… У нас тут судачат, что даже проводники кастинг проходили. Представляете, работаю на вокзале, а сама ведь даже ни разу в Осташкове не была...

- Ничего, теперь точно побываете, - отвечаю внезапно загрустившей кассирше. И в этом я абсолютно уверена. С 29 сентября раритетный паровоз 1948 года теперь будет ходить строго по расписанию и прокатиться на нем можно будет каждую субботу в 9.25. Так что, как говорится, было бы желание…

Бологое. Встреча прошлого с настоящимФото: Ирина ТАРАСОВА

ТО ЛИ ОБЛАЧКО, ТО ЛИ ВИДЕНЬЕ. ИЗ ПРОШЛОГО..…

За пару часов до отправления на платформе появились колоритные зелёные вагончики, впрочем, довольно современные 1980-ых годов. А вот чуть позже, пыхтя, неуклюже пятясь задом и выпуская огромные клубы дыма, подошел и сам нарядный именинник.

- Вот он наш, красавец, - раздается рядом со мной сразу несколько восхищенных голосов. Позже узнаю, что москвич Денис Разин и команда молодых ребят, объединенных одной любовью - путешествовать на электричках, - прибыли сюда только ради того, чтобы быть первыми.

- Куда мы только на электричках не доезжали, даже до Владивостока. Но паровоз – это совсем другая история. Как мы могли такое пропустить? Хочется погрузиться в прошлое, послушать паровозный гудок, увидеть клубы дыма. Надеюсь, сегодня Облачко это даст нам почувствовать. А чего вы удивляетесь? Да, мы ему уже и имя придумали, ведь есть же такая песня у группы «Лицей»

И действительно, окутанный клубами дыма, облачный паровоз смотрелся почти нереально. а когда рядом с ним появились персонажи сразу из двух столетий, границы временных рамок стерлись вконец.

Очаровательные дамы в мехах и перьях конца XIX века, милиционер начала 1940-ых, офицеры и проныры начала века XX-ого…Все они вместе с обычными пассажирами, спешащими по своим делам, погрузились в состав.

Хриплый паровозный гудок и, подрагивая, мы тронулись в наше первое путешествие.

Первые пассажиры были и такиеФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОРИИ И СУДЬБЫ

Спустя 40 минут в Куженкино нас встретили оркестром, флагами, шарами и… воспоминаниями. Удивительно, что именно они, впрочем как и сама жизнь, у всех были очень разными.

- Я много лет работала стрелочником на этом направлении. Сейчас эта профессия практически исчезла. Поэтому сегодня я пришла лишь для того, чтобы дорогу посмотреть, даи себя молодую вспомнить, - рассказывает 70-летняя Галина Петровна Гельд

А чуть позже услышала совсем другое.

- Я как вас издали увидела, аж сердце заныло, - делится местная жительница, 82-летняя Валентина Андреевна Логинова, - . Старина вспомнилась, как мои родители жили на этих перегонах всю войну, как под столом пряталась, как бомбили каждый день в 8 часов вечера. Именно такие паровозы здесь ходили здесь каждый час…

А вот семья Краскиных из Бологое еще настолько молодая, что пока подобных воспоминаний у нее нет. Зато есть уверенность, что живой паровоз в современной жизни – это здорово и интересно. Особенно для детей. "Как-будто сам в кино оказался!"

70-летняя Галина Петровна Гельд решила прокатиться на паровозе и вспомнить молодость. Много лет она работала стрелочником

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАРОВОЗА

Действительно, когда оживает история на твоиз глазах, испытываешь удивительные ощущения... Тем более, когда все складывается как нельзя лучше, как-будто всё только и ждало какого-то определенного случая.

Красавец-паровоз серии «Л» еще три года назад представлял из себя практически гору металлолома. Восстановили его в Санкт-Петербурге, где он потом какое-то время работал. Ну, а когда появилась идея вдохнуть жизнь в заповедную зону Бологое – Осташков, то паровоз вписался в нее идеально, дополнив своим колоритом те места и станционные постройки, которых на протяжении более 100 лет практически не тронул технический прогресс. Конечно, не обошлось и без серьезной реставрации многих объектов.

- Сегодня вы видите результат многолетних общих трудов и администрации Октябрьской железной дороги, и энтузиастов-подвижников, и властей Тверской области, - рассказывает председатель Общества любителей железных дорог Алексей Вульфов. - Утверждение о том, что данная ветка заповедник, - не декларация. Железная дорога показала свою державную мощь в воплощении этого проекта, показала, на что она способна и что она и служила и служит Отечеству. Поэтому сегодняшний результат - это благодарная память деяниям наших великих предков, создавшим такую красоту. А вот что будет дальше – зависит от нас самих.

Председатель Общества любителей железных дорог Алексей Вульфов - Сделано было очень многое. Первое...Фото: Ирина ТАРАСОВА

О том, что было сделано и восстановлено, говорить долго. Если путевая инфраструктура находилась практически с исправном состоянии, то основные работы были связаны именно с паровозом.

Так как он не двухкабинный и его нужно разворачивать, то было восстановлено большое количество метров пути в Осташкове и Бологое. Также была восстановлена система водоснабжения в Бологое, Куженкино и Осташкове (паровоз необходимо заправлять водой – Ред.), а в Бологое – система масло- и углеснабжения.

Непросто все было и с бригадой. Машинистов и помощников машинистов (именно вторые и исполняют роль кочегаров – Ред.) пришлось три месяца переобучать в единственной на сегодня в России школе в Курске.

Причем по словам старшего машиниста Юрия Яковлева управлять паровозом из-за необходимости в физической силе гораздо сложнее чем тепловозом, зато гораздо интереснее.

Однако возникает и еще один вопрос. Паровоз – это дело затратное. Да и КПД у него совсем небольшой. Получается, что с финансовой точки зрения это совершенно невыгодный проект. Однако и тут оказывается есть свои тонкости.

- Конечно, такие проекты не могут приносить баснословную эффективность,- признается заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги Виктор Иванов - КПД паровоза 7 – 9 %, тепловозной тяги 40 – 60, электровозной – еще выше. Но дело не в КПД. Дело в том, что затраты на паровоз - уголь и вода – дешевле, чем дизельное топливо на 30-40 %. Поэтому перевозка на паровозной тяге не дороже, чем на тепловозной. Так, что увеличения расходной части мы не понесли.

В кабине машиниста паровозаФото: Ирина ТАРАСОВА

- И все-таки возрождение паровозов и внедрение их в современную жизнь это «назад в будущее» или «вперед в прошлое»?

- Сейчас люди как никогда хотят видеть свою историю, путешествовать и узнавать новое. А значит это - сегодня и настоящее. По всей России сейчас 72 действующих паровоза. Что говорит об одном – это востребовано.

Кстати, по итогам работы зимнего периода будет принято решение, стоит ли запускать паровоз второй раз в неделю. Это зависит и от количества туристов, и от общего интереса.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

ПО ПАРОВОЗУ - Построен разворотный треугольник в Осташкове и подъездной путь в сторону 24 – Бологое. Привезена и смонтирована гидроколонку на станции Куженкино, что обеспечивает водоснабжение паровоза. Разработан паровозный график движения. Обучены паровозные бригады. Обеспечен ремонт и эксплуатация паровоза в Бологое. Покрашены зеленым цветом вагоны, разработаны для них специальные трафареты как раньше «Бологое – Осташков».

ПО ВЕТКЕ– Восстановлены или реконструированы исторические станционные объекты начала XX века.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Паровоз топится углем. На одну поездку уходит 3 тонны в одну сторону. 6 тонн туда и обратно. И 20 тонн воды

- Уголь привозят с Кузбасса и хранят на складе в Бологое.

- Паровоз может развить скорость максимально 120 км можно, но на этом участке движется со скоростью 60 км в час.

- Паровозу необходимо заправляться водой. Вода в гидроколонку (на станции Куженкино) поступает через водонапорную башню 1907 года. Зимой вода подогревается, (раньше это было с помощью костра, сейчас с помощью современных технологий).

Колесо историиФото: Ирина ТАРАСОВА