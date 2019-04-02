Врачи детской мобильной бригады осмотрели в марте более 300 юных жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-02T15:11:31+03:00

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Врачи из больниц Твери продолжают оказывать маленьким пациентам необходимую помощь. В марте мобильная бригада сделала три выезда. Медики приняли детей из Кашинского, Калязинского, Кесовогорского, Вышневолоцкого, Спировского, Фировского, Удомельского, Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов.

В районные больницы выезжали врачи узких специальностей - хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, оториноларинголог и педиатр. Они осмотрели 321 ребенка.

Было выписано 98 направлений на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу. Еще 25 детей были направлены на дообследовоние гастроэнтерологом, 20 – нефрологом, а 12 - по неврологическому профилю. 18 ребятам потребовалась госпитализация.

В областном Минздраве напоминают, что выезды врачей сформированы с учетом особенностей оказания медпомощи в удаленных районах Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU