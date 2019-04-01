Уникальный 16-метровый свиток появился в музее усадьбы Степановское-Волосово Тверской области

СЕГОДНЯ 18:42 2019-04-01T18:42:26+03:00

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Редкий экспонат пополнил коллекцию усадьбы Степановское-Волосово в Зубцовском районе Тверской области. Гости смогут увидеть там уникальный 16-метровый свиток-гравюру с изображение церемонии похорон императора Александра I. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети владелец поместья Сергей Васильев.

Называется свиток «Печальная процессия, имеющая быть при сопровождении тела в Бозе почивающего Государя Императора Александра I Столицею, от заставы до Соборной Казанской Божьей Матери церкви», а датируется - 13 марта 1826 года.

- Экспонат уникальный, сам свиток длинной в 16 метров. Мало, кто мог видеть картину этого события целиком и в деталях. Думаю, будет интересно всем любителям русской истории, - пишет Сергей.

Для музея примечательно, что на гравюре изображен Алексей Борисович Куракин. Именно он руководил процессией и отвечал за всю церемонию (ранее именно Куракиным принадлежала усадьба Степановское-Волосово).

Печальная колесница, заложенная восемью лошадьми, на которую возложено будет тело покойного Государя. Фото: Сергей Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU