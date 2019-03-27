В Городском саду Твери установят новую карусель
Открытие аттракциона запланировано на середину весны
Открыть аттракцион хотят уже середине апреляФото: Виктория ЖУКОВА
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В Городском саду Твери планируется установить новый аттракцион. Совсем скоро на территории парка появится карусель, которая будет называться "Калипсо".
В администрации Твери рассказали, что аттракцион будет интересен не только детям, но и взрослым. Возрастное ограничение для карусели – от восьми лет. Жителям города советуют тренировать вестибулярный аппарат перед открытием нового развлечения.
Открыть аттракцион хотят уже середине апреля. Сроки зависят от получения разрешения от Гостехнадзора. Но монтаж в парке уже начнётся на следующей неделе.
Напомним, что перед Новым Годом в Горсаду начал работать автодром.
ИСТОЧНИК KP.RU