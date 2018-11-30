В Городском саду Твери открывается автодром
Торжественное открытие запланировано на завтра, 1 декабря
Все необходимые документы и согласования от Гостехнадзора уже получены Фото: администрация Твери
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В Твери новый аттракцион начинает свою работу. Все необходимые документы и согласования от Гостехнадзора уже получены. Торжественное открытие автодрома пройдет в 11:00 в Городском саду 1 декабря.
В администрации Твери рассказали, что павильон автодрома размером 22 на 12 метров. На площадке одновременно помещаются 10 машин. Работать аттракцион будет весь год: павильон специально оснащён системой отопления.
Также с 1 декабря Городской сад будет работать по новогоднему режиму. Для жителей вечером будет работать праздничная иллюминация. А на 14-метров новогодней елки по вечерам будут зажигать огни.