В Городском саду Твери открывается автодром

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-30T11:05:54+03:00

Все необходимые документы и согласования от Гостехнадзора уже получены Фото: администрация Твери

Изменить размер текста: A A

В Твери новый аттракцион начинает свою работу. Все необходимые документы и согласования от Гостехнадзора уже получены. Торжественное открытие автодрома пройдет в 11:00 в Городском саду 1 декабря.

В администрации Твери рассказали, что павильон автодрома размером 22 на 12 метров. На площадке одновременно помещаются 10 машин. Работать аттракцион будет весь год: павильон специально оснащён системой отопления.

Также с 1 декабря Городской сад будет работать по новогоднему режиму. Для жителей вечером будет работать праздничная иллюминация. А на 14-метров новогодней елки по вечерам будут зажигать огни.