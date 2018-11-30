2018-11-30T11:05:54+03:00
Общество

В Городском саду Твери открывается автодром

Торжественное открытие запланировано на завтра, 1 декабря
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Все необходимые документы и согласования от Гостехнадзора уже получены Фото: администрация ТвериВсе необходимые документы и согласования от Гостехнадзора уже получены Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери новый аттракцион начинает свою работу. Все необходимые документы и согласования от Гостехнадзора уже получены. Торжественное открытие автодрома пройдет в 11:00 в Городском саду 1 декабря.

В администрации Твери рассказали, что павильон автодрома размером 22 на 12 метров. На площадке одновременно помещаются 10 машин. Работать аттракцион будет весь год: павильон специально оснащён системой отопления.

Также с 1 декабря Городской сад будет работать по новогоднему режиму. Для жителей вечером будет работать праздничная иллюминация. А на 14-метров новогодней елки по вечерам будут зажигать огни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19 и 17 лет колонии получили парни за ограбление и убийство двух пенсионеров в Тверской области
На железнодорожной станции в Тверской области задержали мужчину с наркотиками
Студентка из Твери стала победительницей Worldskills Russia – 2018
Чиновница переводила своей подруге бюджетные деньги за фиктивную перевозку служащих в Тверской области
Выставка «Сокровища закрытых коллекций» позволит жителям Твери увидеть уникальные орхидеи
Две фуры столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области
Жителя Тверской области наградили медалью "За спасение погибавших"
Полицейские оперативно нашли угнанный в Тверской области автомобиль
Холодную воду отключили до вечера в Пролетарском районе Твери
В Тверской области будут судить водителя фуры, который засмотрелся и "догнал" маршрутку
Мошенники предлагают жителям Тверской области получить доплату к пенсии
В центре Твери будет работать мобильная лаборатория, в которой можно узнать свой ВИЧ-статус
"Газель" вытелела в кювет на трассе М-10 в Тверской области
Молодой водитель сбил женщину на "зебре" в Тверской области
24-летний парень пропал в Тверской области
Светодиодный фонтан заработал на Комсомольской площади в Твери
195 аварий с участием пешеходов произошло в Твери с начала года
В Тверской области хотят создать интерактивную карту сохранившихся усадеб