За информацию о местонахождении пропавшего 21-летнего жителя Твери обещано вознаграждение

16 Март 19:34 2019-03-16T19:34:39+03:00

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В Тверской области продолжаются поиски 21-летнего Александра Четверкина. До сих пор нет никакой информации о местонахождении молодого человека.

- Внимание! Александр Четверкин не найден до сих пор! Нет ни одной зацепки! Жители города Твери, Тверской области и ближайших областей, пожалуйста, посмотрите по сторонам!!! Может быть, именно вы сможете нам помочь в поиске Александра!, - комментируют ситуацию волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова».

Напомним, Александр пропал в ночь на 8 марта. Около 20:00 он вышел из дома, который находится на улице Брагина в Твери. Поисковики ранее просили автомобилистов, которые проезжали той ночью по Мигаловской эстакаде, просмотреть записи с видеорегистраторов.

В поисках молодого человека задействованы также полицейские. На трассе М-10 висят баннеры с ориентировками. За любую информацию о месте пребывания Александра Четверкина обещано вознаграждение.

Информацию волонтеры просят сообщить по телефону: 8 (910) 646-34-34.

ИСТОЧНИК KP.RU