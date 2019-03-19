Купол и крест установили на собор «Неупиваемая Чаша» в Твери

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-19T16:52:17+03:00

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19 марта в микрорайоне Южный Твери продолжаются работы по строительству собора в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Королёва, д.5, корпус 1).

На сегодняшний также были запланированы важные работы.

- Прямо сейчас проходит установка купола и креста на собор в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Твери, - написал днем на своей страничке очевидец.

Напомним, 23 февраля в храме прошел молебен на освящение креста. Работы по завершению строительства продолжаются. В общей сложности храм строят уже 12-й год.

Также в новую фазу вступили работы по покрытию куполов Спасо-Преображенского собора Твери. Три купола уже собраны вручную. Теперь один из них начали облицовывать пластиком. Только после этого купол будут покрывать краской или позолотой.

ИСТОЧНИК KP.RU