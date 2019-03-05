Спасо-Преображенский собор Твери украсят пять куполов

Строительные работы Спасо-Преображенского собора продолжаются в Твери. На днях из-за забора строительной площадки выглянул каркас огромного купола, который позже водрузят на храм. А несколькими днями позже еще одну луковку стали собирать на площадке, расположенной чуть правее, у здания головного здания музея. Надо отметить, что сварочные работы идут полных ходом и даже в выходные дни. Отвлекаться некогда, все строго по графику.

Подробнее о куполах, их количестве и цвете рассказал заместитель управляющего фондом «Собор» Владимир Борисович Архаров.

- Привезли их в разобранном виде, а вот собираем и варим здесь, в Твери. Пока что собираем только два купола, а всего их будет пять, как и было изначально на Спасо-Преображенском соборе. Собрать купол - дело непростое: сваренная металлическая конструкция потом будет облицовываться пластиком и только затем покрываться основным цветом. Центральный купол будет золотым, а четыре вокруг, те, что поменьше, - синими с золотыми звездами. И это тоже неслучайно, именно так и было у оригинала.

Параметры куполов впечатляют. Высота главного, самого большого - 11,5 метра, и в диаметре тоже. А тех, что поменьше, - 7,5 метра. В настоящее время заканчивается сборка двух куполов, 6 марта начнется сборка третьего. А установка всех пяти луковок, если ничего не изменится, планируется в июне этого года. По крайней мере, не раньше, если верить словам Владимира Архарова.

Два купола уже собрано, на подходе третийФото: Виктория ТУШКОВА

Строительные работы на самой площадке также идут без остановки. В настоящее время здесь залит монолитный фундамент колокольни, заканчивается кирпичная кладка подкупольных барабанов собора, завершено черновое перекрытие апсидной кровли.

Не так давно рабочие приступили к сборке большого соборного купола и сушке помещения.

Во второй половине марта планируются гидроизоляция фундамента, монолитные работы, прокладка электропроводки в помещении храма.

Купола собирают на деревянном помостеФото: Виктория ТУШКОВА