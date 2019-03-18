Медики проведут в Твери профилактическую акцию «Просветись!»
В Твери, воскресенье, 24 марта, пройдет социально-просветительская и профилактическая акция «Просветись!». Проводить ее будут специалисты Тверского областного противотуберкулезного диспансера.
Основная цель мероприятия – проинформировать жителей Твери о социально значимом заболевании – туберкулез. Участников акции ждут познавательные викторины, выставки, бодиарт, флешмоб. Кроме того, во время мероприятия можно будет проконсультироваться с врачом-фтизиатром и пройти флюорографию на передвижном флюорографе.
Акция будет идти с 13:00 до 15:00, на территории торгово-развлекательного центра «Рубин-2».
Напомним, у 1342 граждан в Тверской области активная форма туберкулеза.
ИСТОЧНИК KP.RU