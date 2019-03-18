Медики проведут в Твери профилактическую акцию «Просветись!»

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-18T19:38:06+03:00

Во время мероприятия можно будет проконсультироваться с врачом-фтизиатром и пройти флюорографию на передвижном флюорографе. Фото: Татьяна Коркина

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом

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В Твери, воскресенье, 24 марта, пройдет социально-просветительская и профилактическая акция «Просветись!». Проводить ее будут специалисты Тверского областного противотуберкулезного диспансера.

Основная цель мероприятия – проинформировать жителей Твери о социально значимом заболевании – туберкулез. Участников акции ждут познавательные викторины, выставки, бодиарт, флешмоб. Кроме того, во время мероприятия можно будет проконсультироваться с врачом-фтизиатром и пройти флюорографию на передвижном флюорографе.

Акция будет идти с 13:00 до 15:00, на территории торгово-развлекательного центра «Рубин-2».

Напомним, у 1342 граждан в Тверской области активная форма туберкулеза.

ИСТОЧНИК KP.RU