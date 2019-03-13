У 1342 жителей Тверской области активная форма туберкулеза

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-13T14:36:31+03:00

Смертность от туберкулеза снизилась на 33,8% (с 6,2 до 4,1 на 100 тысяч населения) Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тверской области в 2018 году улучшилась эпидемиологическая обстановка по туберкулезу. В настоящее время болеют им 491 человек, что на 93 жителя меньше, чем в 2017 году.

Среди тех, кто заболел впервые в 2018 году, 18,3% - это осужденные, граждане без определенного места жительства и иностранцы, остальные – постоянные жители области. Половина всех заболевших - безработные граждане.

По данным на 1 января 2019 года на учете в Тверском областном клиническом противотуберкулезном диспансере с активными формами туберкулеза состояло 1342 больных.

В областном Минздраве сообщили, что по сравнению с 2017 годом заболеваемость туберкулезом на территории региона снизилась на 15,1% и составила 38,2 человек на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза снизилась на 33,8% (с 6,2 до 4,1 на 100 тысяч населения).

В 2018 году продолжились выезды передвижной флюорографической установки Тверского противотуберкулезного диспансера. Посетили врачи 15 районов области и обследовали 5 868 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU