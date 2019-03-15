2019-03-15T18:54:48+03:00
Происшествия

Четыре года колонии получил виновник смертельной аварии, скрывшийся с места ДТП в Твери

Приговор вынес Пролетарский районный суд города Твери
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Фото с места аварии: Управление ГИБДД МВД России по Тверской области.Фото с места аварии: Управление ГИБДД МВД России по Тверской области.
Изменить размер текста:

27-летний Анатолий Цепуштанов получил четыре года колонии-поселения, передаёт tvernews.ru. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию, повлекшем смерть человека (264.1 УК РФ и часть 4 статьи 264 УК РФ).

Смертельное ДТП произошло в Твери на улице Лермонтова в районе 73-его дома 23 ноября около 00:05. Неизвестный на тот момент водитель "Шевроле Лачетти", пытаясь повернуть налево на нерегулируемом перекрёстке, не уступил дорогу "ВАЗ 2107" и врезался в него. Иномарка опрокинулась в кювет, а её водитель скрылся с места аварии.

В ДТП погиб пассажир "ВАЗа", мужчина 36-лет. Водитель "Жигулей", ещё один его пассажир и пассажир "Шевроле" попали в больницу. Водитель, скрывшийся с места аварии был объявлен в розыск. В тот же день он был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 100 км трасс в Тверской области отремонтируют 2019 году
Мошенник в Твери ограбил и избил пожилую женщину
Определены территории, которые благоустроят в 2020 году в Тверской области
На дорогах Тверской области вновь стартует «Контроль трезвости»
В больницы Тверской области закупили свыше 300 паллиативных кроватей
Девятилетний мальчик скончался в больнице Тверской области от отравления газом
Мисс и Мистер Политех определены на конкурсе красоты и талантов в Твери
На участке Москва - Тверь задерживаются пригородные поезда
Житель Твери избил маленькую дочку, бывшую жену и тещу
Из храма Тверской области похитили предметы церковного богослужения
Тверские школьники будут осваивать навыки пилотирования
Жителям Твери предлагают обсудить проект стратегии планирования города
В Тверской области автомобилист не закрыл дверь, и лишился денег, и аккумулятора
Тверской муниципальный транспорт готовят к весне
Маршрутчик поторопился, отъезжая от остановки, и зажал дверьми ребенка в Твери
Учение по пресечению террористического акта началось в Тверской области