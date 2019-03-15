Четыре года колонии получил виновник смертельной аварии, скрывшийся с места ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-15T18:54:48+03:00

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27-летний Анатолий Цепуштанов получил четыре года колонии-поселения, передаёт tvernews.ru. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию, повлекшем смерть человека (264.1 УК РФ и часть 4 статьи 264 УК РФ).

Смертельное ДТП произошло в Твери на улице Лермонтова в районе 73-его дома 23 ноября около 00:05. Неизвестный на тот момент водитель "Шевроле Лачетти", пытаясь повернуть налево на нерегулируемом перекрёстке, не уступил дорогу "ВАЗ 2107" и врезался в него. Иномарка опрокинулась в кювет, а её водитель скрылся с места аварии.

В ДТП погиб пассажир "ВАЗа", мужчина 36-лет. Водитель "Жигулей", ещё один его пассажир и пассажир "Шевроле" попали в больницу. Водитель, скрывшийся с места аварии был объявлен в розыск. В тот же день он был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU