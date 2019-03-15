2019-03-15T12:43:17+03:00
Общество

Тверской муниципальный транспорт готовят к весне

В порядок приводят автобусы и троллейбусы
Виктория ФОМИНА
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Обновленные автобусы скоро выйдут на линию Фото: "ТВЕРЬГОРТРАНС"Обновленные автобусы скоро выйдут на линию Фото: "ТВЕРЬГОРТРАНС"
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Тверской МУП «ПАТП-1» начал готовить общественный транспорт к весеннему сезону. Специалисты приводят в порядок не только троллейбусы, но и городские автобусы. В частности, улучшается внешний вид подвижного состава продолжаются. К весне уже подготовили три автобуса, а также несколько троллейбусов: № 87 и №86 борт уже отправились на линию.

Работники городского транспортного предприятия снимают с бортов автобусов старую рекламу, отмывают и начищают поверхности.

Плановые работы по улучшению внешнего вида подвижного состава тверского транспорта будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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