Тверской муниципальный транспорт готовят к весне
В порядок приводят автобусы и троллейбусы
Обновленные автобусы скоро выйдут на линию Фото: "ТВЕРЬГОРТРАНС"
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Тверской МУП «ПАТП-1» начал готовить общественный транспорт к весеннему сезону. Специалисты приводят в порядок не только троллейбусы, но и городские автобусы. В частности, улучшается внешний вид подвижного состава продолжаются. К весне уже подготовили три автобуса, а также несколько троллейбусов: № 87 и №86 борт уже отправились на линию.
Работники городского транспортного предприятия снимают с бортов автобусов старую рекламу, отмывают и начищают поверхности.
Плановые работы по улучшению внешнего вида подвижного состава тверского транспорта будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU