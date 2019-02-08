2019-02-08T19:21:55+03:00
Общество

Троллейбусы ремонтируют и красят в трамвайном парке Твери

Обновлённый транспорт уже радует пассажиров
Виктория ЖУКОВА
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Обновленный троллейбус Фото: МУП “ПАТП-1”Обновленный троллейбус Фото: МУП “ПАТП-1”
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Трамвайный парк Твери используется для приведения в порядок троллейбусов. Недавно был отремонтирован и перекрашен троллейбус ВЗТМ с бортовым номером 33. Работы проводят сотрудники трамвайного парка. Они укрепили корпус - заменили металлические части обшивки и провели сварочные работы.

Также специалисты отправили в покрасочную камеру троллейбус под номером 46. После подготовительных работ корпус машины окрашивается специализированной автомобильной краской. Она не выцветает быстро на солнце и надолго сохраняет свою яркость.

В МУП "ПАТП-1" сообщили, что следующим на обновление поедет троллейбус – TROLZA "Мегаполис" с бортовым номером 85. Транспортное средство тоже планируют покрасить и заменить часть обшивки, а также заменили чехлы сидений в салоне.

Напомним, что трамваи перестали ходить в Твери в начале ноябре.

Троллейбусы ремонтируют в трамвайном парке Фото: МУП “ПАТП-1”

Троллейбусы ремонтируют в трамвайном парке Фото: МУП “ПАТП-1”

ИСТОЧНИК KP.RU

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