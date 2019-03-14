Новый вертолёт Ми-8 для санитарной авиации поступил в Тверскую область

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-14T08:11:08+03:00

Начиная с 2011 года, с помощью привлечения сил санаваиции были спасены жизни почти 500 человек

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13 марта в Тверскую область прибыл новый вертолёт Ми-8. Использовать его будут для нужд санитарной авиации региона. Авиапарк службы санавиации Верхневолжья теперь включает в себя два воздушных судов: новую машину и ещё один Ми-8. Поставка вертолета была выполнена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Вертолеты санавиации нужны для того, чтобы медики могли оперативно прибыть к пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии, а также для перевозки больных из отдалённых районов в областную столицу или федеральные медицинские центры.

Начиная с 2011 года, когда в регионе начали использовать санитарную авиацию, были спасены жизни почти 500 человек.

Новый вертолёт будет базироваться на аэродроме Змеёво. Машина уже готова к вылетам.

Ранее планировалось, что Тверская область получит вертолёт «Ансат». Однако решение в пользу Ми-8 было принято из-за того, что эта модель может летать на большие расстояния без дозаправки.

ИСТОЧНИК KP.RU