Тверская область получила современный вертолет для санитарной авиации

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-08T15:02:35+03:00

Вертолет был передан региону в в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

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Тверской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» передали современный вертолет «Ансат». Задействован он будет в оперативной работе санитарной авиации на территории региона.

Сегодня, 8 февраля губернатору Игорь Руденя торжественно вручили сертификат о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации в рамках нацпроекта.

Вертолет «Ансат» оснащен реанимационным оборудованием для взрослых и детей. Он может садиться на специально обустроенных площадках (таких в регионе всего 25), дорогах и даже в неприспособленных местах.

Кроме Тверского региона, вертолеты были переданы Хабаровскому краю, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и другим областям.

ИСТОЧНИК KP.RU