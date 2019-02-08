Тверская область получила современный вертолет для санитарной авиации
Тверской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» передали современный вертолет «Ансат». Задействован он будет в оперативной работе санитарной авиации на территории региона.
Сегодня, 8 февраля губернатору Игорь Руденя торжественно вручили сертификат о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации в рамках нацпроекта.
Вертолет «Ансат» оснащен реанимационным оборудованием для взрослых и детей. Он может садиться на специально обустроенных площадках (таких в регионе всего 25), дорогах и даже в неприспособленных местах.
Кроме Тверского региона, вертолеты были переданы Хабаровскому краю, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и другим областям.
ИСТОЧНИК KP.RU