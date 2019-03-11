2019-03-11T08:27:24+03:00
Происшествия

В авиакатастрофе Boeing-737 в Эфиопии погиб известный парашютист из Твери

Всего на борту самолета было 157 человек
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Сергей был профессиональным тандем-инструктором. Фото: личная страница Вконтакте Сергея ВяликоваСергей был профессиональным тандем-инструктором. Фото: личная страница Вконтакте Сергея Вяликова
Изменить размер текста:

10 марта потерпел крушение пассажирский Boeing 737, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби. Самолет упал через считанные минуты после взлета. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа – выжить не удалось никому.

Среди погибших был 33-летний житель Твери, Сергей Вяликов. Тверичанин профессионально занимался парашютным спортом, работал инструктором по прыжкам в тандеме

Всего на борту самолета было три россиянина и представители 35 стран. Посольство РФ в Эфиопии сообщило, что готово оказать помощь родственникам и близким погибших при крушении лайнера россиян в возвращении останков в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверской ТЮЗ представит премьеру спектакля «Басни» по произведениям Крылова
Стоматологическую помощь жителям Тверской области оказывают 614 врачей
Маршрутка на перекрестке в Твери сбила девушку
Десятки домов вновь останутся без света на этой неделе в Твери
Доследственная проверка началась в Кимрах Тверской области после падения с крыши наледи на женщину
Спортсменка из Твери Наталья Непряева завоевала «серебро» Кубка мира
Русские романсы исполнят в Твери
После Масленицы в горсаду на еще один праздник приглашает Детский музейный центр Твери
В Твери раскрыто изнасилование
8 марта продолжается. О пленительных женских образах расскажут в Твери
В ДТП с тремя машинами пострадал человек в Тверской области
Полюбоваться на редкие породы кошек можно в Твери
Православная молодежь Твери приглашает всех отметить Прощеное воскресенье
Музей тверского быта приглашает на встречу, посвященную зонтам
Победил в «Народной рыбалке 2019» и выиграл автомобиль житель Твери
В Москве задержан бывший директор Тверского стеклозавода