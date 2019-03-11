В авиакатастрофе Boeing-737 в Эфиопии погиб известный парашютист из Твери

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-11T08:27:24+03:00

Всего на борту самолета было 157 человек

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10 марта потерпел крушение пассажирский Boeing 737, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби. Самолет упал через считанные минуты после взлета. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа – выжить не удалось никому.

Среди погибших был 33-летний житель Твери, Сергей Вяликов. Тверичанин профессионально занимался парашютным спортом, работал инструктором по прыжкам в тандеме

Всего на борту самолета было три россиянина и представители 35 стран. Посольство РФ в Эфиопии сообщило, что готово оказать помощь родственникам и близким погибших при крушении лайнера россиян в возвращении останков в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU