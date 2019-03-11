В авиакатастрофе Boeing-737 в Эфиопии погиб известный парашютист из Твери
10 марта потерпел крушение пассажирский Boeing 737, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби. Самолет упал через считанные минуты после взлета. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа – выжить не удалось никому.
Среди погибших был 33-летний житель Твери, Сергей Вяликов. Тверичанин профессионально занимался парашютным спортом, работал инструктором по прыжкам в тандеме
Всего на борту самолета было три россиянина и представители 35 стран. Посольство РФ в Эфиопии сообщило, что готово оказать помощь родственникам и близким погибших при крушении лайнера россиян в возвращении останков в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU