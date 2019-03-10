На борту самолета, рухнувшего у столицы Эфиопии, был профессиональный тандем-инструктор из Твери

«Пока сердце сохраняет желания, ум сохраняет мечты»... Таков слоган тверского аэроклуба «Змеево». Однако, одно дело – мечтать, другое следовать своим мечтам. Именно таким был 33-летний Сергей Вяликов, давний член клуба, опытный парашютист, профессиональный тандем-инструктор.

Крушение любого самолета это страшно. Дважды тяжело, когда узнаешь, что погибли земляки. Днем 10 марта стало известно, что «Боинг 737» «Авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого было 149 пассажиров и восемь членов экипажа, потерпел крушение неподалеку от Аддис-Абебы. Уже через несколько часов сообщили, что выжить никому не удалось, в числе погибших значились и трое россиян - Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов. Катастрофа произошла через шесть минут после взлета «Боинга» из аэропорта Аддис-Абебы. Самолет упал менее чем в 40 км к юго-востоку от города.

Личная страничка Сергея Вяликова – это только парашюты, самолеты, прыжки и небо… Бескрайнее и свободное. Никакой бытовухи, никакого другого хобби, никакой другой жизни. Парашюты и небо – это была его единственная жизнь. О чем говорят и другие участники не только его клуба, но и других.

- Мы шокированы. Пусть он и не с нашего, а в Тверского аэроклуба, но мы все - члены парашютного братства, - поделилась с "КП" члены старицкого аэроклуба. - Сергей был мастером Международного класса и мог лететь работать в любую страну. С его уровнем это было не сложно..

Все фотографии Сергея говорят о любви к парашютному спорту. Фото: личная страница Вконтакте Сергея Вяликова

- Для него парашютный спорт – это было все: и работа, и хобби, точнее, вся его жизнь, - подтверждает и участница тверского клуба "Змеево" Анастасия. – Он пробовал чем-то еще заниматься, но в конечном итоге остановился только на этом. До последнего мне не верится, что его нет… Профессионал высочайшего класса. В парашютном спорте он с 2010 года, если не раньше. У него столько прыжков, что я даже сбилась со счета. Но он всегда совершенствовался. Буквально неделю назад он меня звал летать в «трубу» в Москву, но у меня не получилось из-за работы. То что произошло , это просто ужас… Такого с Сережей не могло случиться.. Веселый, компанейский. Всегда нам что-то советовал, подтрунивал над нами…Трагедия это вообще не про него... И оттого еще тяжелее.

О том, почему Сергей оказался на том самолете, крайне сдержанно рассказал еще один его приятель. Оказывается, Сергей действительно заинтересовался предложением из-за рубежа, опять-таки связанным с профессиональным увлечением всей его жизни. В Кении он должен был работать тандем-инструктором.