Победил в «Народной рыбалке 2019» и выиграл автомобиль житель Твери

СЕГОДНЯ 19:29 2019-03-09T19:29:17+03:00

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По традиции на рыболовном празднике проводились соревнования для семейных команд и самых юных рыбаков.

По данным регионального правительства, в этом году самому младшему участнику фестиваля не исполнилось и года, самому старшему – 86 лет.

Борьба за звание лучшего рыбака предполагала этапы: необходимо было сначала выловить самую крупную рыбу, затем — собрать самый большой улов.

В итоге победителем стал житель Твери Константин Добычин, которому вручили главный приз - автомобиль.

Впервые «Народная рыбалка» состоялась в 2012 году, а в Тверской области проводится с 2017. В прошлом году юбилейный X Всероссийский фестиваль собрал около 5,5 тысяч участников. В нынешнем году – около четырёх тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU