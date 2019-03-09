2019-03-09T19:29:17+03:00
Общество

Победил в «Народной рыбалке 2019» и выиграл автомобиль житель Твери

Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка-2019» прошёл 9 марта на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе
Виктория ТУШКОВА
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Народная рыбалка - 2019. Фото: ПТОНародная рыбалка - 2019. Фото: ПТО
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По традиции на рыболовном празднике проводились соревнования для семейных команд и самых юных рыбаков.

По данным регионального правительства, в этом году самому младшему участнику фестиваля не исполнилось и года, самому старшему – 86 лет.

Борьба за звание лучшего рыбака предполагала этапы: необходимо было сначала выловить самую крупную рыбу, затем — собрать самый большой улов.

В итоге победителем стал житель Твери Константин Добычин, которому вручили главный приз - автомобиль.

Впервые «Народная рыбалка» состоялась в 2012 году, а в Тверской области проводится с 2017. В прошлом году юбилейный X Всероссийский фестиваль собрал около 5,5 тысяч участников. В нынешнем году – около четырёх тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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