Победил в «Народной рыбалке 2019» и выиграл автомобиль житель Твери
По традиции на рыболовном празднике проводились соревнования для семейных команд и самых юных рыбаков.
По данным регионального правительства, в этом году самому младшему участнику фестиваля не исполнилось и года, самому старшему – 86 лет.
Борьба за звание лучшего рыбака предполагала этапы: необходимо было сначала выловить самую крупную рыбу, затем — собрать самый большой улов.
В итоге победителем стал житель Твери Константин Добычин, которому вручили главный приз - автомобиль.
Впервые «Народная рыбалка» состоялась в 2012 году, а в Тверской области проводится с 2017. В прошлом году юбилейный X Всероссийский фестиваль собрал около 5,5 тысяч участников. В нынешнем году – около четырёх тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU