2019-03-06T21:52:55+03:00
Общество

Наловить рыбы и выиграть автомобиль можно будет на "Народной рыбалке" в Тверской области

Праздник состоится 9 марта
Виктория ТУШКОВА
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Всероссийский фестиваль «Народная рыбалка-2019» состоится 9 мартаВсероссийский фестиваль «Народная рыбалка-2019» состоится 9 мартаФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Всероссийский фестиваль - соревнования рыболовов «Народная рыбалка-2019» развернётся 9 марта на берегу Иваньковского водохранилища в Конаковском районе.

- В рамках соревнований «Народная рыбалка» предусмотрены специальные номинации для семейных команд и самых юных рыбаков, а также конкурс бурильщиков. В борьбе за звание лучшего рыбака на первом этапе нужно будет выловить самую крупную рыбу, на втором — собрать самый большой улов. Главный приз – автомобиль, - сообщает министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Участие в фестивале бесплатное. Регистрация рыболовов - в день состязаний в 8:00. Откроется праздник двумя часами позже.

Болельщикам тоже будет чем себя занять. Для детей установят надувной городок, пройдут интерактивные игры. Запланированы выступления фольклорных коллективов, масленичные забавы, кузнечные и гончарные мастер-классы, катания на санях и многое другое.

Завершатся гулянья вертолётным шоу в 15:45 и сжиганием чучела Масленицы в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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