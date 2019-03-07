Дизельное топливо еще немного подорожало в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-07T19:23:30+03:00

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В Тверской области на минувшей неделе было зарегистрировано очередное повышение стоимости автомобильного топлива. По данным тверского УФАС, дизель в регионе подорожал на четыре копейки (+0,08%). После таких незначительных изменений заправить им автомобиль можно в среднем по региону за 46 рублей 87 копеек.

Стоимость бензина в Тверской области пока не меняется: АИ-92 – 41 рублей 67 копеек, а марки АИ-95 – 44 рубля 82 копейки.

Однако автомобилисты отмечают, что с тверских заправок стал пропадать бензин АИ-98.

ИСТОЧНИК KP.RU