2019-02-14T08:42:30+03:00
Общество

Дизельное топливо в Тверской области прибавило пару копеек

Стоимость бензина пока не меняется
Виктория ЖУКОВА
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Дизельное топливо сейчас стоит как бензин АИ-98Дизельное топливо сейчас стоит как бензин АИ-98Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области региональное УФАС опубликовало итоги еженедельного мониторинга изменения цен на автомобильное топливо.

На минувшей неделе стоимость бензина всех марок не изменилась. По данным ведомства, средняя цена одного литра бензина АИ-92 – 41 рублей 67 копеек, а марки АИ-95 – 44 рубля 82 копейки.

При этом в регионе стала расти стоимость дизельного топлива. На прошлой неделе цена одного литра подорожала в среднем на 3 копейки. После таких незначительных изменений дизель стоит 46 рублей 83 копейки.

Напомним, в январе дизельное топливо подорожало на 69 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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