После ремонта путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Тверской области будет иметь три полосы движения

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-06T15:21:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Утвержден проект планировки территории во время реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке Тверской области. Он отображает, в том числе, временные объездные пути и границы стройплощадки. Документ приняли на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Планируется, что после ремонта путепровод будет иметь три полосы движения. Его строительство будет вестись по современным технологиям, которые используются при работах на федеральных трассах М-10 и М-11. Также объект будет оснащен шумоизоляционными и защитными экранами, светодиодным освещением. Мост будет приспособлен для движения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Путепровод в Вышнем Волочке построили в 1970 году. Сооружение за время эксплуатации пришло в аварийное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU