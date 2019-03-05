Гала-концерт фестиваля лиги КВН "Верхневолжье" пройдет в Твери
Шутить команды будут со сцены ДК "Химволокно"
Гала-концерт фестиваля лиги КВН «Верхневолжье» пройдет в Твери
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Во вторник, 5 марта в Твери пройдет гала-концерт Фестиваля КВН официальной лиги Международного Союза КВН «Верхневолжье» сезона 2019 года. Шутить команды будут со сцены ДК «Химволокно».
Участниками шоу станут лучшие команды, а специальными гостями праздника юмора будут участники Премьер лиги – команда КВН «+7».
В администрации Твери напомнили, что редакторами игры стали Алексей Юрин (участник команды КВН «Станция Спортивная», вице-чемпионы Высшей лиги КВН), Илья Беляков и Богдан Лисевский (вице-чемпионы Высшей лиги, участники команды КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого»).
Игра стартует в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU