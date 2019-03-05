2019-03-05T08:44:43+03:00
Общество

Гала-концерт фестиваля лиги КВН "Верхневолжье" пройдет в Твери

Шутить команды будут со сцены ДК "Химволокно"
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Гала-концерт фестиваля лиги КВН «Верхневолжье» пройдет в ТвериГала-концерт фестиваля лиги КВН «Верхневолжье» пройдет в Твери
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 марта в Твери пройдет гала-концерт Фестиваля КВН официальной лиги Международного Союза КВН «Верхневолжье» сезона 2019 года. Шутить команды будут со сцены ДК «Химволокно».

Участниками шоу станут лучшие команды, а специальными гостями праздника юмора будут участники Премьер лиги – команда КВН «+7».

В администрации Твери напомнили, что редакторами игры стали Алексей Юрин (участник команды КВН «Станция Спортивная», вице-чемпионы Высшей лиги КВН), Илья Беляков и Богдан Лисевский (вице-чемпионы Высшей лиги, участники команды КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого»).

Игра стартует в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24