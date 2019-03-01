Первым заместителем министра здравоохранения Тверской области стала Елена Палферова

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-01T12:21:43+03:00

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На должность первого заместителя Министра здравоохранения Тверской области назначена Елена Палферова. Соответствующее распоряжение 26 февраля выпустило региональное правительство.

Елена Палферова – кандидат медицинских наук. В 1988 году она окончила Воронежский государственный медицинский институт имени Бурденко, обучалась по специальности «врач-педиатр». Елена Александровна прошла все ступеньки профессионального роста, работала она и участковый врачом-педиатром, и главным врачом. Последние несколько лет она руководила ГБУЗ «ГП №66 Департамента здравоохранения города Москвы», которой ранее руководил нынешний министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов.

Напомним, что региональный Минздрав Максимов возглавил 19 декабря 2018 года, сменив Виталия Синоду.

ИСТОЧНИК KP.RU