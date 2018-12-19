2018-12-19T12:32:24+03:00
Политика

В Тверской области новый министр здравоохранения

На эту должность назначен Максим Максимов
Виктория ЖУКОВА
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Максим МаксимовМаксим МаксимовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новым министром здравоохранения Тверской области был назначен Максим Максимов. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя во время заседания регионального правительства сегодня, 19 декабря.

33-летний Максим Максимов окончил Российский государственный медицинский университет, также имеет образование управленца, полученное в Российской академии государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ. Ранее он трудился в Департаменте здравоохранения Москвы. А до этого, с 2009 по 2015 годы работал в московской поликлинике №66, где прошёл путь от участкового врача-терапевта до главного врача. С 2016 года занимал руководящие должности в других медицинских учреждениях столицы.

- Сегодня при том уровне финансирования, который нам предоставляет федеральный центр, необходимо обеспечить эффективную работу областного министерства здравоохранения. Основные задачи – снижение смертности, улучшение работы скорой медицинской помощи, совершенствование системы обеспечения граждан лекарственными препаратами, более масштабный ремонт учреждений здравоохранения, завершение программы по установке модульных фельдшерско-акушерских пунктов, повышение квалификации специалистов, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Напомним, с мая прошлого года региональным министерством здравоохранения руководил Виталий Синода. На данный момент он остался в должности заместителя председателя правительства.

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