2019-02-19T09:41:49+03:00
Звезды

Неделя тверской книги завершилась церемонией вручения премии имени Салтыкова-Щедрина

Целую неделю в Твери шли выставки, презентации и интересные встречи
Виктория ЖУКОВА
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Жители региона выбрали свою лучшую книгуЖители региона выбрали свою лучшую книгуФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 18 февраля в Тверской областной библиотеке имени Горького состоялось торжественное закрытие XXV Недели тверской книги. Литературный праздник завершился церемонией вручения премии имени Салтыкова-Щедрина.

В 2019 году победителем стала повесть «Болеславлев. Истории одного дня» Александра Шабанова. В своем произведении автор рассказал об истории жизни тверского священника, вымышленного персонажа. Показаны моменты его повседневной жизни, а также размышления о духовности, нравственности, любви к своему краю.

В рамках Недели тверской книги прошли различными мероприятиями: выставками, презентациями, встречами с писателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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