Неделя тверской книги завершилась церемонией вручения премии имени Салтыкова-Щедрина
В понедельник, 18 февраля в Тверской областной библиотеке имени Горького состоялось торжественное закрытие XXV Недели тверской книги. Литературный праздник завершился церемонией вручения премии имени Салтыкова-Щедрина.
В 2019 году победителем стала повесть «Болеславлев. Истории одного дня» Александра Шабанова. В своем произведении автор рассказал об истории жизни тверского священника, вымышленного персонажа. Показаны моменты его повседневной жизни, а также размышления о духовности, нравственности, любви к своему краю.
В рамках Недели тверской книги прошли различными мероприятиями: выставками, презентациями, встречами с писателями.
ИСТОЧНИК KP.RU