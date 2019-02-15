"Многих персонажей вы узнаете!": Секреты книги Александра Шабанова «Болеславлев. Истории одного дня»

Лауреат ежегодной премии имени Салтыкова-Щедрина, которую вручают выдающимся деятелям литературы Верхневолжья, – это всегда интрига. Заключается она и в том, где и когда именно будет озвучено имя победителя.

В этом году это случилось на заседании правительства Тверской области. Лучшей, по мнению экспертного совета стала книга председателя Миссионерского отдела Тверской епархии Русской православной церкви Московской патриархии, протоиерея Александра Шабанова «Болеславлев. Истории одного дня».

Несколькими днями позже мы поговорили с лауреатом и о творчестве как таковом, и о новой книге, и даже о тех эмоциях, которые испытывают после получения премии. И, надо признаться, беседовать с таким эрудированным собеседником, как отец Александр, оказалось настоящим удовольствием.

- «Болеславлев. Истории одного дня» - это ваша шестая книга. А с чего началось, что вы стали писать?

- Это был, наверное, 1985 год, мне было лет 15 – 16. И первый рассказ, так как тогда не было компьютеров, на машинке вручную набивал мой отец. На тот момент главный хирург города, один из ведущих специалистов находил время, чтобы разбирать мои каракули. Я же писал от руки... Любопытно, что первые рассказы были прочитаны ни много ни мало, а самим Валерием Кирилловым, членом Союза писателей, который тогда возглавлял "Калининскую правду". Правда, эти мои ранние произведения так и не были опубликованы.

Потом я вырос и пошел в армию, но писал и там. До сих пор у меня хранятся публикации в газете Северной группы войск "Знамя Победы", где на одной из литературных страничек вышли три моих очерка. За это в 1987 году я даже получил свой первый гонорар – 20 с лишним рублей.

После армии я поступил в университет на филологический факультет, а чуть позже появилась и моя первая публикация на церковную тематику. Был такой журнал "Тверские епархиальные ведомости". В 1991 году там вышла моя большая краеведческая работа о святителе Тихоне Задонском и его пребывании в Твери. К сожалению, редакция тогда поступала вольно, и мое авторство под статьей просто не указали.

С 1993 по 2010 годы я издавал газету "Православная Тверь", где также были и мои статьи. Интернета тогда не было, но, перелистывая газеты сегодня, вижу, какие в то время там публиковались серьезные и даже раритетные вещи. Это была газета интеллигентов, пусть и со своей сложной историей.

А вот книги появились позже. Началось все с небольшой брошюрки "Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии", которая стала первой книгой в России об этом святом. Потом была книжка "Святой Брендан Мореплаватель: Поиски Земли Обетованной", которая стала переложением жития с комментариями, позже вышла большая книга о святом Коламбе, изданная небольшим тиражом 1000 экземпляров, затем "Кораблики святому Брендану Мореплавателю" и, наконец, книга, которая и получила премию.

- "Болеславлев…" отличается от всех предыдущих книг. Во-первых, это художественная книга – повесть. Как вообще появилась идея?

- Действительно это абсолютно другая книга. И это самый сложный вопрос для любого пишущего художественную литературу автора. Если предыдущие географические или исторические книги я предполагаю, откуда пошли, то здесь та ситуация, когда материал не собирается, а вынимается из собственного опыта, из подсознания, сознания... Помните, как в одной из песен Булата Окуджавы:"Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь как в туман от пролога к эпилогу. Были дали голубы, было вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке". Вот так было и у меня.

В жанровом отношении "Болеславлев" это короткая повесть, но по признанию автора это не совсем повесть

- Можно сказать, что Болеславлева вы писали с самого себя?

- Да, наверное... Хотя в каждой работе так – персонажи становятся частью жизни самого автора. Помните, Флобер воскликнул: "Бовари – это я!" А Пушкин в письме Вяземскому написал: "Представляешь, что сделала Татьяна? Она вышла замуж". Известная штука – книги всегда умнее своих авторов. В хорошей книге происходит некая кристаллизация авторского и жизненного опыта, языка, опыта душевного, духовного, эстетического. А так как это кристаллизация, то она всегда лучше того, из чего это кристаллизовалось (смеется).

- Сложно книга рождалась?

- Скажем так, она постепенно нарабатывалась. Написано, что в жанровом отношении это короткая повесть, но, признаюсь вам, это не совсем повесть. За каким-то более-менее простым сюжетом, хронометражем и четким топонимом Тверь читатель начинает путешествовать и по другим топонимам. И попадать при этом из реальной географии в географию сакральную: в Китеж-град, удаленные страны... Причем нередко герой попадает в эти страны и через третьих лиц, какого-то другого участника. Я вам открою секрет. Он не очень сложный. Что было бы, если бы мы попробовали сделать эксперимент: попытались бы в течение одного дня фиксировать свои мысли, которые приходят в голову? К примеру, идете вы по улице и смотрите на окружающий мир или идете на встречу, думаете о ней, но при этом замечаете, что у вас постоянно появляются какие-то боковые ходы, которые открывает сознание. Вы вдруг вспомните третьего человека, десятую страну, седьмой текст... Так вот книга именно об этом. Почему она называется "История одного дня", если там нет ни одной истории? По сути там действительно ничего не происходит. Болеславлев пришел, причастил, затем куда-то пошел, с кем-то поговорил, вернулся, поспал, порыбачил... Это есть, но как таковой реальной истории - экшена - нет. Но именно в этом и заключается экшн – если можно так сказать, экшн сознания. Это книга про обычного размышляющего человека. Впору тут вспомнить пятигорскую идею – размышляем над размышлением (В. П. Литвинов "Работа Логоса". Книга представляет собой серию размышлений у доски по поводу мышления в жанре презентации мысли - Ред.). Возможно, это кажется бесполезно и бессмысленно, но на самом деле это безумно интересно.

- Лично я еще в процессе чтения. У меня впереди еще полкниги. Но я слышала от тех, кто уже прочитал, об одном общем эффекте.

- Есть такое... Люди абсолютно разного возраста, пола, уровня образования и жизненного опыта, говорят о том, что книга имеет некий психотерапевтический эффект. С моей стороны, это, конечно, было неосознанно. И потому я, если честно, был удивлен, слушая людей. Дело в том, что я не могу перечитывать самого себя. Я пробовал, но это сизифов труд. Устаешь от текста и после этого ненавидишь его как продукт. Я смогу перечитать его в том случае, если надо будет что-то поправить или выкинуть, или добавить запятую. Поэтому мне приходится только слушать. И это любопытно... Многие читатели говорят о том, что во время прочтения вспоминают свое детство... Дело в том, что мы так сотканы, что наши детские воспоминания лежат очень близко, наверное, максимально близко на коре головного мозга, участке, ответственном за память. И в этой памяти много всего – цены на нефть, тактильные ощущения, но именно детские воспоминания лежат очень близко. Заметьте, когда начинаются доверительные разговоры, люди вдруг ни с того ни с сего прибегают к опыту детства. У Болеславлева это тоже есть. Например, когда он вдруг понимает, что говорит, как отец.

- Почему фамилия главного героя Болеславлев? Если это частично вы, то что это означает?

- ... А вот это я не могу расшифровать. То есть я не хочу расшифровывать. Пусть литературоведы свой хлеб зарабатывают (смеется). - Конечно, это не просто так и что-то это значит, впрочем, как все в этой повести. Там нет ничего бессмысленного. Обещаю, что многих персонажей вы узнаете.

- Книга стала победителем. Ваши эмоции?

- Столь высокая оценка моего труда нашим творческим сообществом, признаюсь, для меня стала неожиданностью. Но неожиданностью приятной. Спасибо всем!

Остается лишь добавить, что награждение Александра Шабанова состоится 18 февраля в библиотеке имени Горького на торжественной церемонии закрытия Недели тверской книги.