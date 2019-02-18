ЕГЭ в Тверской области в 2019 году будут проводить по новой технологии

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-18T16:21:32+03:00

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В 2019 года в Тверской области впервые единый государственный экзамен будет проведен в новом формате. Доставляться экзаменационные материалы в пункты проведения экзамена (ППЭ) будут по закрытому каналу сети Интернет. Такой способ в этом году практикуют всего восемь регионов.

В областном правительстве рассказали, что тренировочное мероприятие прошло на базе средней школы №35 на примере экзамена по физике. В эксперименте участвовали 72 школьника из трёх учебных заведений Твери - школ №35, №17 и №46. Результаты будут известны 10 марта.

Такая апробация была проведена с целью отработки организационных и технологических процедур при проведении экзамена. Новая технология строго регламентирована. Ее использование позволяет исключить промежуточное звено доставки экзаменационных материалов в ППЭ и не допустить утечки информации. После завершения экзамена материалы также сканируются в ППЭ и отправляются на проверку.

15 марта 2019 года тренировочные мероприятия запланированы на базе 55 ППЭ Тверской области. Ученикам предстоит продемонстрировать знания по профильной математике.

Напомним, сдавать ЕГЭ в этом году будут 6424 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU