ЕГЭ в Тверской области будут сдавать более 6400 выпускников

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-14T08:09:24+03:00

Основной этап ЕГЭ пройдет в этом году 27 мая по 1 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Продемонстрировать свои знания по китайскому языку готовиться один участник

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Единый государственный экзамен в 2019 году планируют сдать 6424 жителя Тверской области. Самой большой популярностью пользуется русский язык. На него зарегистрировалось 5993 участника.

Профильную математику выбирали 3709 учащихся, а базовую – 2270. Причем в случае неудовлетворительного результата по математике выпускник может поменять выбранный уровень и пересдать госэкзамен в резервные дни.

- С 2019 года выпускники вправе выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, при этом выпускники прошлых лет могут сдавать только ЕГЭ профильного уровня, - уточнили в областном правительстве.

В этом году к иностранным языкам добавился китайский. Сдавать его планируют 289 человек из 43 регионов России, в том числе один из Тверской области.

Популярностью среди предметов «по выбор» пользуются обществознание и физика. Первый хотят сдавать 2993 участника, второй – 1667.

Напомним, основной этап ЕГЭ пройдет в этом году 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU