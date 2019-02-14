Успейте купить натуральную шубу со скидкой
Финальная РАСПРОДАЖА ШУБ на Новоторжской ярмарке!
Только 5 дней! С 20 по 24 февраля в Твери в ТЦ «Олимп» работает Новоторжская ярмарка «За шубой!». Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб. Размеры: от 42 до 60.
Спешите! Цены снижены:
Меховые шапки, жилеты — от 4 тыс. руб.
Мутон и нутрия — от 13 до 49 тыс. руб.
Каракуль — от 69 тыс. руб.
Норковые шубы — от 79 до 290 тыс. руб.
ВПЕРВЫЕ! Распродажа шуб «ЗИМОС» из российской норки.
Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет.
Рассрочка, кредит.*
Добро пожаловать за шубой!
20 — 24 февраля 2019, ср. - вс.
ТЦ «Олимп», 2 этаж, с 10:00 до 20:00 Тверь, Тверской пр-т, 2.
http://kupi.shubu.ru/tver-sales-2019
ИСТОЧНИК KP.RU