2019-02-14T12:46:00+03:00
Общество

Успейте купить натуральную шубу со скидкой

Финальная распродажа будет длиться всего пять дней
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Успейте купить шубу по сниженной ценеУспейте купить шубу по сниженной цене
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Финальная РАСПРОДАЖА ШУБ на Новоторжской ярмарке!

Только 5 дней! С 20 по 24 февраля в Твери в ТЦ «Олимп» работает Новоторжская ярмарка «За шубой!». Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб. Размеры: от 42 до 60.

Спешите! Цены снижены:

Меховые шапки, жилеты — от 4 тыс. руб.

Мутон и нутрия — от 13 до 49 тыс. руб.

Каракуль — от 69 тыс. руб.

Норковые шубы — от 79 до 290 тыс. руб.

ВПЕРВЫЕ! Распродажа шуб «ЗИМОС» из российской норки.

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет.

Рассрочка, кредит.*

Добро пожаловать за шубой!

20 — 24 февраля 2019, ср. - вс.

ТЦ «Олимп», 2 этаж, с 10:00 до 20:00 Тверь, Тверской пр-т, 2.

http://kupi.shubu.ru/tver-sales-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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