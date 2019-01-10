2019-01-10T08:43:23+03:00
Общество

Цены на автомобильное топливо в Тверской области стали расти

Дизель и бензин АИ-92 прибавили сразу свыше 1%
Виктория ЖУКОВА
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Цены на бензин поползли вверхЦены на бензин поползли вверхФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области зафиксирован рост цен на автомобильное топливо. Данные мониторинга опубликовали в региональном УФАС.

Согласно статистике ведомства больше всего за последние дни в цене прибавило дизельное топливо. В новом году оно подорожало на 1,5%, что составляет 69 копеек. Заправить им автомобиль в Тверской области сейчас можно в среднем по 46 рублей 60 копеек за литр.

На втором месте идет бензин АИ-92 (93). Он подорожал на 43 копейки или на 1,05%. Средняя цена в регионе – 41 рубль 67 копеек.

Бензин АИ-95 вырос в цене на 34 копейки или 0,77%. Его на заправках можно найти в среднем по цене 44 рубля 82 копейки.

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