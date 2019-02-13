2019-02-13T18:26:33+03:00
Звезды

Обладателем премии Салтыкова-Щедрина стал настоятель храма Арсения Тверского Александр Шабанов

Комиссия отметила его книгу "Болеславлев. Истории одного дня"
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Комиссия выбрала книгу "Болеславлев. Истории одного дня" Фото: личный архив Александра ШабановаКомиссия выбрала книгу "Болеславлев. Истории одного дня" Фото: личный архив Александра Шабанова
Изменить размер текста:

В Тверской области определён обладатель ежегодной премии имени Салтыкова-Щедрина. Получают ее выдающиеся деятели литературы Верхневолжья.

В 2019 премию получит протоиерей Александр Шабанов за книгу «Болеславлев. Истории одного дня». Соответствующие решение было принято на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Премия имени Салтыкова-Щедрина была учрежденная областным правительством в 2012 году. С 2017 года по инициативе главы региона был увеличен размер поощрения - до 50 тысяч рублей.

Александр Шабанов - председатель Миссионерского отдела Тверской епархии Русской православной церкви Московской патриархии. Его книга, «Болеславлев. Истории одного дня» – это иллюстрация жизни тверского священника.

Торжественная церемония вручения состоится 18 февраля на закрытии Недели тверской книги в библиотеке имени Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрытие путепровода в Вышнем Волочке Тверской области перенесли
В Тверской области отметили 250-летие со дня рождения баснописца Крылова
Житель Тверской области попался на краже бытовой техники
«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продляет работу в Твери
35 люков украли в Твери за последнее время
Итоговое собеседование по русскому языку впервые прошли девятиклассники Твери
Четырехметрового снеговика слепили в Твери
Пенсионерка из Тверской области забыла отключить старый номер телефона от "Мобильного банка" и лишилась денег
Директор Тверского театра драмы: "Увольнений актеров и режиссера не было, было изменение трудовых взаимоотношений"
Житель Тверской области отправится в исправительную колонию за продажу наркотиков
Пловцы установили пять рекордов на первенстве Тверской области
Движение транспорта на Петербургском шоссе Твери перекрыли до конца недели
Управляющий садового товарищества похитил 5 млн рублей, тайно продавая земельные участки в Тверской области
Митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, прошел в Твери
Пропавшего в Твери школьника нашли дома у бабушки
На фольклорной "Вечорке" в Твери научат крестьянским танцам
К поискам ребенка в Твери присоединились следователи СК
Ольга Бузова перенесла концерт в Твери на март
Восьмилетнего мальчика ищут в Твери
Пьяный водитель попал в аварию в Тверской области
О тайнах индийского храмового танца расскажут в Твери
Стратегия развития государственной молодежной политики утверждена в Тверской области
Администрация Твери: в падении снега на пенсионерку виноват жилец дома, самовольно переоборудовавший свой балкон
Четырех пешеходов сбили в Тверской области за сутки