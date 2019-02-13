Обладателем премии Салтыкова-Щедрина стал настоятель храма Арсения Тверского Александр Шабанов

13 Февр. 18:26 2019-02-13T18:26:33+03:00

Комиссия отметила его книгу "Болеславлев. Истории одного дня"

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В Тверской области определён обладатель ежегодной премии имени Салтыкова-Щедрина. Получают ее выдающиеся деятели литературы Верхневолжья.

В 2019 премию получит протоиерей Александр Шабанов за книгу «Болеславлев. Истории одного дня». Соответствующие решение было принято на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Премия имени Салтыкова-Щедрина была учрежденная областным правительством в 2012 году. С 2017 года по инициативе главы региона был увеличен размер поощрения - до 50 тысяч рублей.

Александр Шабанов - председатель Миссионерского отдела Тверской епархии Русской православной церкви Московской патриархии. Его книга, «Болеславлев. Истории одного дня» – это иллюстрация жизни тверского священника.

Торжественная церемония вручения состоится 18 февраля на закрытии Недели тверской книги в библиотеке имени Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU