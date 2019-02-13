Обладателем премии Салтыкова-Щедрина стал настоятель храма Арсения Тверского Александр Шабанов
В Тверской области определён обладатель ежегодной премии имени Салтыкова-Щедрина. Получают ее выдающиеся деятели литературы Верхневолжья.
В 2019 премию получит протоиерей Александр Шабанов за книгу «Болеславлев. Истории одного дня». Соответствующие решение было принято на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Премия имени Салтыкова-Щедрина была учрежденная областным правительством в 2012 году. С 2017 года по инициативе главы региона был увеличен размер поощрения - до 50 тысяч рублей.
Александр Шабанов - председатель Миссионерского отдела Тверской епархии Русской православной церкви Московской патриархии. Его книга, «Болеславлев. Истории одного дня» – это иллюстрация жизни тверского священника.
Торжественная церемония вручения состоится 18 февраля на закрытии Недели тверской книги в библиотеке имени Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU