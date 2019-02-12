В рамках юбилейной Недели тверской книги запланированы вручения призов, акции, выставки и семинары

12 Февр. 13:03 2019-02-12T13:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери во вторник, 12 февраля в большом читальном зале Тверской областной библиотеки имени Горького откроется XXV Неделя тверской книги.

В рамках мероприятия состоится вручение призов и дипломов, а также начнется благотворительная акция «Книги для тверских библиотек» и откроется выставка «Тверская книга – 2018».

«Приз симпатий библиотекарей за плодотворное и бескорыстное сотрудничество с тверскими библиотеками» традиционно присуждается тверским ученым, писателям, журналистам, краеведам и другим деятелям. Торжественное мероприятие пройдет в первый день Недели.

А диплом «Открытие года» получит автор или издатель за книгу, отличающуюся полиграфическим исполнением и качеством содержания.

Книгу, поступившие во время благотворительной акции будут переданы в фонды центральных и сельских библиотек Тверской области.

На выставке «Тверская книга – 2018» представлено около 500 изданий. После Недели экспозиция продолжит свою работу в библиотеках области.

Также 12 февраля пройдет «Творческий семинар молодых авторов», на котором начинающие литераторы смогут познакомиться с профессиональными журналистами, редакторами и издателями.

ИСТОЧНИК KP.RU