Ольга Бузова перенесла концерт в Твери на март

13 Февр. 11:34 2019-02-13T11:34:10+03:00

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Концерт Ольги Бузовой в Твери перенесли на новую дату. Выступление было запланировано на 14 февраля, но певица заболела.

О переносе концерта Ольга сама сообщила поклонникам в соцсети. Она извинилась перед тверскими фанатами и уточнили, что концерт состоится 22 марта. Все купленные билеты со старой датой будут действительны.

Напомним, что выступать артистка должна была в клубе “Paragon Home.” Редакция “КП”-Тверь” в своей группе в соцсети разыграла два билета на концерт популярной певицы. Победительница розыгрыша также сможет посетить шоу Ольги Бузовой 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU