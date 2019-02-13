Четырех пешеходов сбили в Тверской области за сутки

13 Февр. 10:00 2019-02-13T10:00:17+03:00

И водителям и пешеходам следует быть внимательнее Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области за минувшие сутки сбили четырех пешеходов.

Первая авария произошла в 11:15 на регулируемом перекрестке улицы Свободы и Новая в Конаково. 63-летний водитель на автомобиле “Опель Комбо” поворачивал налево в сторону улицы Новая на разрешающий сигнал светофора. Он не заметил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал. Женщина была госпитализирована в больницу.

Еще один случай произошел в 12:10 в Твери на улице Ивана Седых. 25-летний водитель такси сбил 19-летнюю девушку и скрылся. Позже его задержали автоинспекторы. Девушка-пешеход получила травмы, ее осмотрели врачи и отпустили домой.

Вечером, около 19:50 на улице Горького в Западной Двине под колеса автомобиля попала 57-летняя женщина. Ее не заметил 61-летний водитель автомобиля “Дэу Матис”, который ехал в сторону улицы Мира.

43-летиний житель Твери самостоятельно обратился в больницу после того, как его сбил 35-летний автомобилист на Московском шоссе Твери. Водитель «HYUNDAI IX35» не заметил пешехода в темноте, около 21:45.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к пешеходному переходу водитель обязан уступить дорогу пешеходам. В свою очередь пешеходы должны помнить, что автомобиль мгновенно остановить невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU