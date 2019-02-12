2019-02-12T19:33:02+03:00
Общество

Задержан водитель такси, сбивший девушку и скрывшийся с места происшествия в Твери

Его поймали сотрудники Госавтоинспекции
Виктория ТУШКОВА
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Водитель, скрывшийся с места ДТП, попался сотрудникам ГосавтоинспекцииВодитель, скрывшийся с места ДТП, попался сотрудникам ГосавтоинспекцииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Напомним, сегодня, 12 февраля, около часа дня на улице Ивана Седых машиной такси марки Ситроен была сбита 19-летняя девушка-пешеход, которая переходила проезжую часть у Медицинского университета.

Автомобиль скрылся с места происшествия в сторону улицы Новоторжской. Но уже около 14:00 был обнаружен сотрудниками ГИБДД на Петербургском шоссе.

- Мужчина был задержан. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя составляется административный материал по административной статье «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», - сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тверской области.

По решению суда водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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