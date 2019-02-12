Автоинспекторы ищут в Твери водителя такси, который сбил девушку и уехал

12 Февр. 14:28 2019-02-12T14:43:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Автоинспекторы в Твери разыскивают автомобилиста, который сбил девушку и скрылся. Авария произошла 12 февраля 2019 года около 13:00возле дома №8 на улице Ивана Седых.

19-летняя девушка переходила дорогу от кафе быстрого питания в сторону Медицинского университета. В этот момент ее сбил автомобиль такси, предположительно, черного цвета с красными вставками на корпусе по бокам. После аварии машина поехала в сторону улицы Новоторжской.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к очевидцам с просьбой сообщать любую информацию об автомобиле и его водителе, который может быть причастен к ДТП по телефону: 8(4822)58-04-00.

ИСТОЧНИК KP.RU