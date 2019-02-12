2019-02-12T19:06:01+03:00
Общество

Выплаты получат более 100 врачей-ординаторов из Тверской области

Средства направлены из регионального бюджета в 2019 году
Виктория ЖУКОВА
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Все ординаторы учатся в Тверском государственном медицинском университете по целевому наборуВсе ординаторы учатся в Тверском государственном медицинском университете по целевому наборуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области в 2019 году 102 врача-ординатора получат выплаты из регионального бюджета. Все они учатся в Тверском государственном медицинском университете по целевому набору и приехали из Бельского, Бежецкого, Вышневолоцкого, Весьегонского, Жарковского, Зубцовского, Калининского, Калязинского, Кимрского, Конаковского, Лесного, Максатихинского, Ржевского, Старицкого, Торжокского районов, Твери, Кашинского, Нелидовского и Осташковского городских округов.

Вопрос рассмотрели на заседании правительства Тверской области, которое 12 февраля провёл губернатор Игорь Руденя.

Средства на выплаты в размере 5,1 млн рублей были заложены в региональной казне (в прошлом году сумма была в два раза меньше, а ординаторов 47).

Поддержка направлена на повышение кадрового потенциала учреждений здравоохранения, а также привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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