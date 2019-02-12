В январе в Тверской области сильно подорожали помидоры

12 Февр. 18:00 2019-02-13T09:57:07+03:00

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Тверьстат проанализировал цены и тарифы на товары и услуги в январе 2019 года. По данным ведомства в Тверской области цены выросли как на продукты питания, так и на непродовольственные товары и услуги.

Больше всего в январе в цене прибавили овощи. Лидером стали помидоры, которые подорожали на 43,5%. Картофель стал дороже на 11,2%, капуста – на 17,6%, огурцы – на 16,5%, лук - на 16%, свекла и морковь – на 4,1% и 5,8% соответственно.

Еще был зарегистрирован прирост цен на мясокопчености (+6,3%), мясо индейки (+3,9%), оливковое масло (+3,8%), мясные консервы (+3,1%), рыбу мороженую разделанную и рыбное филе (+2,3 и +2,2% соответственно), сыр (+1,1%), сливочное масло (+0,7%).

При этом дешевле стали сосиски и сардельки, сметана, кисломолочные продукты, творог, яйца, шоколад, карамель, шоколадные конфеты, свинина, пиво и цитрусовые фрукты.

По итогам января среди непродовольственных товаров был отмечен прирост цен на легковые иномарки, автомобильное топливо, мебель и разная бытовая техника. Также в Твери подорожал проезд в маршрутках – на 8%.

А еще в январе подорожали коммунальные услуги: отопление на 1,7%, холодная вода и водоотведение – на 0,5%, горячая вода – 1,6%, газоснабжение – на 1,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU