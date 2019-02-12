2019-02-12T08:41:31+03:00
Общество

Тверская область оказалась на 57 месте рейтинга по доступности бензина для населения

На среднюю зарплату в регионе можно купить 624 литров бензина АИ-92
Виктория ЖУКОВА
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На среднюю зарплату в регионе можно купить 624 литров бензина АИ-92На среднюю зарплату в регионе можно купить 624 литров бензина АИ-92Фото: Мария ЛЕНЦ
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Тверская область попала в рейтинг регионов России по доступности бензина для населения. Эксперты РИА «Рейтинг» посчитали, сколько топлива смогут купить жители разных регионов на среднюю зарплату в январе 2019 года.

Верхневолжье занимает 57 позицию (из 85) с результатом в 624 литра в месяц.

За основу подсчета бралась средняя заработная плата в регионе - 29 859 рублей (на 30% меньше, чем средняя зарплата по России) и средняя стоимость бензина марки АИ-92 в регионе - 42 рубля 3 копейки.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители там могут купить 2006 литров бензина в месяц (41 рублей 53 копеек за литр). В тройку лидеров попали также Москва (1699 литров) и Чукотский автономный округ (1588).

Замыкает рейтинг Кабардино-Балкарская Республика (517 литров), Карачаево-Черкесия (508 литров) и Республика Дагестан (483 литров).

ИСТОЧНИК KP.RU

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