По требованию прокуратуры в Тверской области отремонтируют мост

12 Февр. 15:36 2019-02-12T15:36:45+03:00

Сооружение было признано аварийным и движение по нему не осуществлялось

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Прокуратура Бологовского района Тверской области после коллективного обращения граждан проверила состояние одного из местных мостов.

Оказалось, что сооружение, которое к тому же является конструктивным элементом автодороги межмуниципального значения, находится в аварийном состоянии, а движение по нему полностью прекращено. Выяснилось, что сотрудники ГКУ «Дирекция ТДФ» не предпринимали меры по устройству объездов, устранению дефектов и повреждений моста.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в суд было направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия ГКУ «Дирекция ТДФ» и Министерства транспорта Тверской области, а также возложена обязанность провести капитальный ремонт моста. Суд удовлетворил требования. Решения суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU