По требованию прокуратуры в Тверской области отремонтируют мост
Прокуратура Бологовского района Тверской области после коллективного обращения граждан проверила состояние одного из местных мостов.
Оказалось, что сооружение, которое к тому же является конструктивным элементом автодороги межмуниципального значения, находится в аварийном состоянии, а движение по нему полностью прекращено. Выяснилось, что сотрудники ГКУ «Дирекция ТДФ» не предпринимали меры по устройству объездов, устранению дефектов и повреждений моста.
Как сообщает прокуратура Тверской области, в суд было направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия ГКУ «Дирекция ТДФ» и Министерства транспорта Тверской области, а также возложена обязанность провести капитальный ремонт моста. Суд удовлетворил требования. Решения суда пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU