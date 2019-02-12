Осужден мужчина, который помог экс-руководителям "Тверь Водоканала" украсть 22 млн рублей

12 Февр. 15:01 2019-02-13T09:58:48+03:00

Его отправили в колонию на два года

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Суд в Твери признал доказательства, собранные следователя СК, достаточными для вынесения приговора мужчине, который помогал экс-гендиректору «Тверь Водоканал» совершить растрату.

Было установлено, что осенью 2012 года руководитель организации (по уголовному делу в его отношении уже был вынесен обвинительный приговор) сговорился со своим знакомым. Помощник помог ему найти коммерческую организацию, на счет которой были переведены 22 миллиона рублей из «Тверь Водоканала». Деньгами гендиректор распорядился по своему усмотрению и причинил организации значительный материальный ущерб.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что подельник получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU