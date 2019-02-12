"Джокер" предложил жителям Твери украсить серую стену на площади Капошвара пятнадцатиметровым изображением

12 Февр. 14:00 2019-02-12T14:00:17+03:00

Художник опубликовал примеры (просто для привлечения внимания, потому что еще не определен фасад, на котором будет рисунок) Фото: Виктор Лебедев Строение

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Известный художник Виктор Лебедев («Джокер») обратился к жителям Твери с новой интересной задумкой. Он предлагает украсить красивым пятнадцатиметровым изображением серую стену пятиэтажки на площади Капошвара.

Чтобы не вышло также, как с портретом Александра Солженицына на Смоленском переулке, художник на своей странице в соцстие разместил опрос, предложив жителям выбрать варианты рисунка.

- Как вы считаете, память о ком из значимых людей стоит оживить в нашем городе? Может быть князь Михаил Тверской, (в прошлом году было 700-летие со дня смерти), Иван Крылов, который жил и трудился у нас в городе(в этом году у него 250 лет со дня рождения), или Афанасий Никитин?, - интересуется «Джокер».

На сегодняшний день большинство жителей проголосовало за изображение Афанасия Никитина (почти 35% голосов). На втором месте идет князь Михаил Ярославич – почти 26%, а 24% выбрали пункт "неважно кого, пусть рисуют, будет лучше, чем стена". Негативно к задумке отнеслись только 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU