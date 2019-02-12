Жительница Тверской области во время фотосессии лишилась сумки

12 Февр. 12:33 2019-02-12T12:33:22+03:00

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К полицейским Вышнего Волочка Тверсской области с заявлением о краже обратилась 39-летняя жительница Бологое.

Потерпевшая рассказала силовикам о том, что во время фотосессии в одном из скверов города кто-то украл её сумку, в которой находились кошелек с деньгами и документы. Примечательно, что пропажу потерпевшая обнаружила только после завершения творческого процесса. Спустя некоторое время полицейские задержали ранее судимого 52-летнего подозреваемого, который к тому времени успел распорядиться частью чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного было возбуждено два уголовных дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 325 УК РФ «Похищение документов». В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU