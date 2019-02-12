2019-02-13T09:34:51+03:00
Общество

В упавшем в Тверской области вертолете было обнаружено 17 несертифицированных шлангов

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 8 ноября
Виктория ЖУКОВА
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Спасением людей в общей сложности занимались более 100 человек. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасением людей в общей сложности занимались более 100 человек. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Расследование обстоятельств падения вертолета Ми-8Т в Тверской области продолжается.

Напомним, винтокрылая машина с бортовым номером 25600 8 ноября 2018 года совершила жесткую посадку в болотах Жарковского района. О случившемся успел сообщить пилот. На месте происшествия погиб бортмеханик, еще три члена экипажа получили травмы.

В Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте сообщили, что эксперты исследовали разрушенный вертолет. Было обнаружено 17 несертифицированных шлангов, обеспечивающих работоспособность систем вертолета.

После прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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