2019-02-12T08:09:15+03:00
Общество

Торжественное открытие нового экспоната в военном музее парка Победы Твери состоится в конце недели

Завершена установка бомбардировщика МИГ-25 РБ
Виктория ЖУКОВА
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Монтировали истребитель на площадке военнослужащие 12-й транспортной авиационной дивизии. Фото: администрация ТвериМонтировали истребитель на площадке военнослужащие 12-й транспортной авиационной дивизии. Фото: администрация Твери
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В парке Победы Твери завершилась установка еще одного экспоната музея военной техники. В минувшие выходные в город привезли легендарный самолет оперативной разведки и бомбардировщик МИГ-25 РБ. Монтировали технику на площадке военнослужащие 12-й транспортной авиационной дивизии.

Демилитаризованный истребитель теперь соседствует под открытым небом с двумя 122-миллиметровыми гаубицами М-30 времён Великой Отечественной войны и танком Т-80.

В администрации Твери сообщили, что помощь и поддержку в транспортировке, установке и монтаже военной техники в парке Победы оказали стражи правопорядка, автоинспекторы, военные, общественники, представители заводов, десантники и индивидуальные предприниматели.

Торжественное открытие нового экспоната запланировано на 15 февраля – в день 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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