Истребитель МиГ-25Р пополнит коллекцию музея под открытым небом в парке Победы Твери

СЕГОДНЯ 17:25 2019-02-09T17:26:23+03:00

Утром части самолета (крылья, шасси, нос) привезли в Тверь Фото: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь/ Максим Ягуар

Везли самолет на тягаче в сопровождении сотрудников ГИБДД

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Через Тверь провезли истребитель МиГ-25Р. В субботу, 9 февраля, самолет начали устанавливать в дополнение к танку и гаубицам на центральной аллее парка Победы.

Истребитель доставили в столицу Верхневолжья с авиаремонтного завода Ржева. Везли столь ценный груз на тягаче в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Торжественное открытие нового экспоната пройдет позже. Событие будет приурочено к 30-ой годовщины вывода советский войск из Афганистана.

Напомним, военный музей под открытым небом появился в парке Победы в прошлом году. Жителям города так понравились 122-миллиметровые гаубицы, что организаторы решили пополнять коллекцию интересными экспонатами.

ИСТОЧНИК KP.RU