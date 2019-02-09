Истребитель МиГ-25Р пополнит коллекцию музея под открытым небом в парке Победы Твери
Через Тверь провезли истребитель МиГ-25Р. В субботу, 9 февраля, самолет начали устанавливать в дополнение к танку и гаубицам на центральной аллее парка Победы.
Истребитель доставили в столицу Верхневолжья с авиаремонтного завода Ржева. Везли столь ценный груз на тягаче в сопровождении сотрудников ГИБДД.
Торжественное открытие нового экспоната пройдет позже. Событие будет приурочено к 30-ой годовщины вывода советский войск из Афганистана.
Напомним, военный музей под открытым небом появился в парке Победы в прошлом году. Жителям города так понравились 122-миллиметровые гаубицы, что организаторы решили пополнять коллекцию интересными экспонатами.
ИСТОЧНИК KP.RU