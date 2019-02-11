Жителю Тверской области, изнасиловавшему и убившему свою родственницу на глазах у её ребёнка, дали 22 года колонии

11 Февр. 20:41 2019-02-11T20:41:16+03:00

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Как установили следствие и суд, 25 июня 2018 года 28-летний мужчина, находясь в гостях у своей родственници, будучи под действием алкоголя, изнасиловал женщину и совершил в её отношении "иные действия сексуального характера" с применением насилия.

Дабы несчастная не заявила об изнасиловании в полицию, он, решив убить её, ударил женщину ножом в шею.

- Убийство, совершённое с особой жестокостью, злоумышленник совершил на глазах у её малолетнего сына. В тот же вечер он достал из рюкзака погибшей личные вещи и денежные средства, после чего с похищенным с места преступления скрылся, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тверской области.

Насильнику и убийце суд назначил 22 года колонии особого режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших на сумму более трёх миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU