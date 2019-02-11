2019-02-11T20:41:16+03:00
Происшествия

Жителю Тверской области, изнасиловавшему и убившему свою родственницу на глазах у её ребёнка, дали 22 года колонии

Он отправится в колонию особого режима
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Насильник убил несчастную, чтобы скрыть следы преступления, доказали следователиНасильник убил несчастную, чтобы скрыть следы преступления, доказали следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Как установили следствие и суд, 25 июня 2018 года 28-летний мужчина, находясь в гостях у своей родственници, будучи под действием алкоголя, изнасиловал женщину и совершил в её отношении "иные действия сексуального характера" с применением насилия.

Дабы несчастная не заявила об изнасиловании в полицию, он, решив убить её, ударил женщину ножом в шею.

- Убийство, совершённое с особой жестокостью, злоумышленник совершил на глазах у её малолетнего сына. В тот же вечер он достал из рюкзака погибшей личные вещи и денежные средства, после чего с похищенным с места преступления скрылся, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тверской области.

Насильнику и убийце суд назначил 22 года колонии особого режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших на сумму более трёх миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрытие путепровода в Вышнем Волочке Тверской области перенесли
Обладателем премии Салтыкова-Щедрина стал настоятель храма Арсения Тверского Александр Шабанов
В Тверской области отметили 250-летие со дня рождения баснописца Крылова
Житель Тверской области попался на краже бытовой техники
«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продляет работу в Твери
35 люков украли в Твери за последнее время
Итоговое собеседование по русскому языку впервые прошли девятиклассники Твери
Четырехметрового снеговика слепили в Твери
Пенсионерка из Тверской области забыла отключить старый номер телефона от "Мобильного банка" и лишилась денег
Директор Тверского театра драмы: "Увольнений актеров и режиссера не было, было изменение трудовых взаимоотношений"
Житель Тверской области отправится в исправительную колонию за продажу наркотиков
Пловцы установили пять рекордов на первенстве Тверской области
Движение транспорта на Петербургском шоссе Твери перекрыли до конца недели
Управляющий садового товарищества похитил 5 млн рублей, тайно продавая земельные участки в Тверской области
Митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, прошел в Твери
Пропавшего в Твери школьника нашли дома у бабушки
На фольклорной "Вечорке" в Твери научат крестьянским танцам
К поискам ребенка в Твери присоединились следователи СК
Ольга Бузова перенесла концерт в Твери на март
Восьмилетнего мальчика ищут в Твери
Пьяный водитель попал в аварию в Тверской области
О тайнах индийского храмового танца расскажут в Твери
Стратегия развития государственной молодежной политики утверждена в Тверской области
Администрация Твери: в падении снега на пенсионерку виноват жилец дома, самовольно переоборудовавший свой балкон
Четырех пешеходов сбили в Тверской области за сутки